كورونا يتسلل لسفارة فلسطين بالقاهرة.. وإغلاقها لأسبوع

أعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة، الثلاثاء، إغلاق مقر السفارة لمدة أسبوع بسبب وفاة والدة أحد الموظفين بفيروس كورونا.

وأعلنت السفارة ومندوبيتها لدى الجامعة العربية تعليق الدوام بدءاً من الأربعاء ولمدة أسبوع قابل للتمديد، وذلك لحين إجراء فحص طبي لأحد الموظفين الذي توفيت والدته نتيجه إصابتها بكوفيد 19.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، عن تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 94 وفاة.وأوضحت وزيرة الصحة المصرية هالة... 1567 إصابة جديدة في مصر.. والقاهرة هي الأعلى مصر

وذكرت أن الموظف خالط فريق الطوارئ بالسفارة والمندوبية، مضيفة أن ذلك يأتي حرصًا على سلامة المواطنين والمراجعين والموظفين.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية، أعلنت الثلاثاء، عن تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 94 وفاة.

فيما بلغ إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة، كما وصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730.