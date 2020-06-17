لأول مرة في مصر.. مسحات كورونا داخل سيارات

أطلقت مصر، أمس الثلاثاء، أول مركز مسح لتحاليل كوفيد 19 عن طريق السيارة في مصر وإفريقيا وذلك داخل مستشفى عين شمس الجامعي، بالتعاون بين شركة برايم سبيد ميديكال والمعامل المرجعية.

وتهدف التجربة لتجنب تكدس المرضى بالمعامل وتفشي العدوى، بحيث يقوم طالب التحليل بحجز الخدمة عن طريق تطبيق المحمول ويدخل مباشرة لتلقي الخدمة ثم يحصل على نتيجته في خلال ساعات عن طريق تطبيق المحمول مما يسمح بتقديم الخدمة لعدد كبير دون تكدس، وذلك تماشيا مع التجربة الناجحة المعمول بها بالدول الكبرى، علمًا أن ذلك يتم طبقًا لمعايير الأمن والسلامة ومكافحة العدوى المنصوص عليها في تعليمات منظمة الصحة العالمية.

أحدهم يدعى أحمد فاروق جعفر جاء بسيارته ليقوم بعمل تحليل فيروس كورونا ليتأكد من تعافيه تماما حتى يعود إلى عمله الذي يشترط عليه إجراء مسحة تؤكد شفاءه تماما.

الحال ذاته تكرر مع أحمد إبراهيم الذي أكد لـ"العربية.نت" أنه سعيد بهذه التجربة خاصة أنه يقوم بإجراء المسحة في أقل من عشر دقائق، كما أنه يبقى مطمئنا على نفسه كونه لا يخالط أحدا ويبقى في سيارته حيث تؤخذ منه العينة متمنيا تعميمها، خاصة أنها تساعد في تخفيف العبء على الدولة ومستشفياتها التي تعج بالحالات المصابة بفيروس كورونا.

فيما يقول آخر عرفت المركز بعد قيام رئيس الوزراء بافتتاحه مبديا إعجابه بالفكرة خاصة مع إحساسه أنه يشعر بالأمان خلافا للمستشفيات التي قد يدخلها الشخص للاطمئنان علي نفسه ويخرج منها مصابا على حد قوله، إلا أنه يتمنى أن يتم تخفيض قيمة إجراء المسحة إلى ألف جنيه فقط بدلا من ألفين حتى تكون أكثر مناسبة للكثير من المصريين.

من جهته، أكد الدكتور أحمد الجعيدي، المشرف على إجراء المسحات أن الشركة بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي تنوي تعميم هذه الفكرة على نطاق واسع على مستوى الجمهورية خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بعد أن ثبت نجاحها وجدواها ورضا الجميع عن الخدمة المقدمة.