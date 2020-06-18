السيسي لوزير خارجية اليونان: حريصون على تعزيز علاقاتنا

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، على العلاقات الثنائية الاستراتيجية مع اليونان، وحرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الصعد، وكذلك في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اليوم وزير خارجية اليونان، بحضور وزير الخارجية، ورئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير اليوناني شدد على اعتزاز بلاده بعلاقاتها الوثيقة مع مصر والتي تمثل نموذجاً للتعاون البناء بين دول المتوسط، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وكذلك منتدى غاز المتوسط.

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وفي ضوء اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط، شهد اللقاء توافقا في الرؤى تجاه الملفات الإقليمية خاصة القضية الليبية، حيث جدد الوزير اليوناني دعم بلاده لمبادرة إعلان القاهرة التي تمثل رسالة سلام واستقرار ليس لليبيا فحسب بل للمنطقة بأسرها.

وشدد الرئيس على أن الجهود المصرية في الملف الليبي تهدف إلى استعادة أركان الدولة وملء فراغ السلطة مؤسسيا بإرادة الشعب الليبي والتي أدى غيابها إلى منح المساحة لتواجد قوى الإرهاب.