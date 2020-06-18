ماذا تفعل أطقم الضيافة الجوية المصرية في مواجهة كورونا؟

تشعر أسرة جلال ياسين بخوف شديد كلما تقرر قيامه برحلة طيران إلى إحدى الدول لإعادة المصريين العالقين هناك، وهو مضيف جوي في مصر للطيران ويقوم برحلات على الخطوط الداخلية أيضا، بينما تستعد بلاده لإعادة فتح الطيران الدولي في الأول من يوليو.

ويقول ياسين إننا نراعي المسافات الآمنة مع الركاب ونرتدي القفازات والكمامات طوال الوقت ونلتزم بالمعايير الصحية التي تقوم الشركة بتحديثها باستمرار.

شريف عثمان هو الآخر مضيف جوي على متن مصر للطيران، ويتحدث عن دخوله في عزل منزلي لمدة 14 يوما بعد كل رحلة. "عند الهبوط تجرى لنا اختبارات الفيروس ونبقى في حالة عزل حتى التأكد من انتهاء فترة حضانة كورونا ثم نعود للعمل".

وزير الطيران المدني المصري محمد منار عنبة كان قد أعلن عن بعض معايير السلامة الصحية ومنها إزالة المطبوعات مثل مجلة حورس ومطبوعات مبيعات السوق الحرة. ولكننا وجدنا بعض المطبوعات أمامنا في كرسي الطائرة المتجهة من القاهرة الغردقة؛ وهو ما فسره ياسين وعثمان بأنها تعليمات الأمان المطبوعة والتي لا يمكن الاستغناء عن وجودها بالنسبة للركاب.

ورغم أن مصر للطيران تعرض فيلما توضيحيا لتعليمات الأمان قبل الإقلاع باللغتين العربية والانجليزية إلا أن الأمر يتعلق بتعليمات منظمة الطيران المدني الدولية والتي ربما يتم تغييرها في القريب.

وإلى جانب تعليمات الأمان المذاعة من خلال الفيلم إلا أن نيللي حمودة رئيس طاقم الضيافة أضافت لها أمرين من خلال ميكروفون الطائرة: الأول، ضرورة ارتداء أقنعة الوجه طوال الوقت، والثاني، ضرورة إزالة قناع الوجه في حالة الاضطرار لارتداء قناع الأكسجين الذي يتدلى من سقف الطائرة حال انخفاض ضغط الهواء داخلها.

عثمان أرانا أيضا بعض من أدوات المائدة المستخدمة والتي أصبحت كلها من البلاستيك المعد للاستخدام لمرة واحدة.

ومن ضمن الإجراءات التي أعلن عنها الوزير عنبة، تعقيم الطائرات من الداخل والخارج بأكملها بعد كل رحلة بالإضافة إلى إلزام المسافرين باتباع تعليمات الأمان والصحة سواء في المطار أو على متن الطائرة.

والسؤال هو: هل ما زال وعي الناس منخفضا رغم زيادة الحالات وهل تواجه طواقم الضيافة مشاكل معهم؟

يقول ياسين: كنت على متن رحلة لإعادة العالقين من إحدى دول الخليج وكانت غالبيتهم من العمال البسطاء محدودي التعليم والثقافة ومع ذلك دهشت من مدى الوعي والالتزام بكافة التعليمات حتى دون أن نطلب منهم أو نحتاج لتوجيههم.