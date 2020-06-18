مباحثات مصرية يونانية حول تطور الأوضاع الإقليمية

يعقد وزير الخارجية سامح شكري مباحثات مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، الذي يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم.

وبحسب ما نقلته "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية، فإن المباحثات ستتطرق إلى التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

موضوع يهمك ذكرت وسائل إعلام تركية نقلا عن وزارة الدفاع، أن العملية العسكرية في شمال العراق تتواصل "بنجاح" كما هو مخطط لها. وأضافت... إعلام تركي: عملية أنقرة العسكرية شمال العراق متواصلة العرب و العالم

وكان وزير خارجية اليونان أكد، الاثنين الماضي، أن "الاتحاد الأوروبي يدين الانتهاكات التركية في ليبيا".

وقال دندياس إن "مذكرة التفاهم التي تتذرع بها أنقرة للتدخل في ليبيا مرفوضة".

وكان دندياس بحث مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الخميس الماضي، خلال اتصال مرئي، تطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها ليبيا والتدخلات التركية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.