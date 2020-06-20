تركوا المرضى ونزلوا للشارع يحتفلون برحيل مديرتهم.. فعوقبوا

في أغرب وأطرف قضية في مصر عاقبت المحكمة الإدارية العليا مسؤولين بالإيقاف احتفلوا بالرقص والمزمار، ابتهاجاً برحيل مديرتهم في مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة شمال البلاد.

وقررت المحكمة اليوم السبت، معاقبة مسؤولين بالوحدة الصحية بكوم تقالة بمدينة أبو حمص بعد قيامهم بإحضار فرقة موسيقية شعبية داخل مقر الإدارة الصحية بأبو حمص، والرقص في الحفل المقام بساحة المديرية احتفالاً وتشفياً لنقل مديرة الإدارة الصحية.

وقالت المحكمة إن المسؤولين قاموا كذلك باستئجار مكبرات الصوت مما أدى إلى تجمهر العاملين والأهالي وتوقف العمل في المركز الطبي طوال اليوم دون تقديم الخدمة الطبية إلى المواطنين.

وقضت المحكمة بإيقاف كل من مراقب صحي بوحدة كوم تقالة بأبو حمص والمحقق القانوني بالإدارة الصحية بأبو حمص وآخرين من المراقبين الصحيين وفني أشعة وممرض عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر لما نُسب إليهم.

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وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على مجموعة من المبادئ بشأن تأثيم الرقص في المجال الوظيفي، مؤكدة أنها تتبوأ أعلى منصة في مصر تحفظ للوظيفة العامة هيبتها وقدسيتها من الانحراف أو العبث، مضيفة أن الرقص على أنغام فرقة موسيقية بالطبل والمزمار داخل المستشفى تحقير من شأن مرفق الصحة، و لا يجب أن تكون الأهواء سبباً لهتك هيبة أستار مرفق الصحة والسخرية منه وتعطيل حق المواطنين الدستوري في العلاج.

وأضافت المحكمة أن الرقص بفرقة موسيقية داخل المستشفى يتعارض مع الأصول الإدارية في توديع الرؤساء احتراماً للوظيفة العامة، فلا يسوغ في المجال الوظيفي خلط الجد بالهزل أو التدني إلى الرقص داخل العمل بما يحمل معاني الهزل أو الاستهزاء، مشيرة إلى أن السلوك الإنساني للموظف العام يتأبى على معاني التشفي والسخرية من رئيس العمل عند مغادرته الوظيفة، ويجب أن تكون وسائل التعبير عن مشاعر الفرحة أو الغضب في الحدود التي لا تخل بالعمل وإلا انقلب الأمر إلى المهاترة.