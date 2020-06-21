بعد تصريحات السيسي عن ليبيا.. شكري يهاتف لافروف

أجرى وزير الخارجية المصر ي، سامح شكري، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لبحث العلاقات ا لثنائية، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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وصر ح المستشار، أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال سُبل تطوير التعاون القائم بين مصر وروسيا على مختلف الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بتكثيف التشاور السياسي والعمل على دفع التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول التطورات بالمنطقة، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، حيث تم التشاور حول مستجدات الأوضاع هناك، والتطورات على صعيد القضية الفلسطينية، فضلاً عن استعراض مجمل المستجدات في ملف سد النهضة.

كان وزير الخارجية المصري، شدد على أن أي تهديد للأمن المصري والعربي سيلقى رداً مناسباً.

وقال شكري خلال مداخلة مع "العربية" إن مصر تسعى لتعزيز الحل السياسي في ليبيا، مضيفاً: "ندعو إلى ضبط النفس في ليبيا".

إلى ذلك أوضح: "حكومة الوفاق لم تحسن قراءة موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع: "نأمل بالتزام الوفاق بولايتها التي نص عليها اتفاق الصخيرات".

يذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كان أكد أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن بلاده داخل وخارج حدودها، محذراً من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود مصر الغربية، لافتاً إلى أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر.

وشدد السيسي في خطاب السبت على أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعياً في إطار حق الدفاع عن النفس، معبراً عن جاهزية مصر لتدريب القبائل الليبية لحماية نفسها من الميليشيات والمتطرفين.