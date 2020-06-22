مصر تستقبل رحلات جوية إيطالية في 15 يوليو

تستقبل مطارات مصرية رحلات جوية إيطالية في 15 يوليو المقبل، وأن بعض الفنادق المصرية تلقت حجوزات بالفعل، وفق وكالة "نوفا" الإيطالية.

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إلى ذلك، قال أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية المصرية، للوكالة الإيطالية: "إن هناك العديد من الحجوزات في بعض الشركات السياحية الإيطالية، وبعض الرحلات الجوية التي تبدأ 15 يوليو، وأن بعض الفنادق المصرية تلقت بالفعل عددا من الحجوزات، وأن الأرقام ليست كبيرة لكنها بداية واعدة".

وأكد الوصيف: "لقد قمنا بالفعل بإعداد سلسلة من التدابير للسياح من جميع أنحاء العالم وفقا لشروط منظمة الصحة العالمية، ونؤكد لهم أن مصر يمكنها ضمان وحماية السياح".

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة المصرية ناقشت خطة إجراءات لتحفيز السياح الأجانب على زيارة البلاد، وستحصل شركات الطيران الأجنبية على خصومات في عدد من الخدمات.

وأضافت الوكالة أن وزير الطيران المدنى، محمد منار، ووزير السياحة والآثار خالد العناني، قاما الأسبوع الماضي بمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لتحفيز السياحة الخارجية بمجرد رفع القيود.

وأوضحت الوكالة أن السلطات منحت لشركات الطيران الأجنبية خصم 50% على ضرائب المطار، إضافة إلى خصومات 20% على الخدمات الأرضية في مطارات البحر الأحمر ومحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح.

وأكد وزير الطيران المصري، أن المطارات "جاهزة لاستقبال السياح الأجانب وفقًا لجميع إجراءات الأمن الصحي ومتطلبات منظمة الصحة العالمية".

فيما أوضح الوزير العناني أن حزمة الخصم هذه تهدف إلى تشجيع الوكالات السياحية الكبرى على جلب المزيد من السياح إلى مصر بشكل عام، خاصة إلى محافظات السياحة الساحلية.

وأضاف العناني أن وزارته قدمت خصم 20% على تذاكر جميع المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وكذلك تأشيرات السفر للمسافرين من الخارج مع شركتي مصر للطيران وطيران القاهرة، وفترة الخصم 15 يومًا.