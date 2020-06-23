مصر تسجل 1576 إصابة جديدة و85 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، الاثنين، عن تسجيل 1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة.

وذكرت أن إجمالي المصابين وصل إلى 56809 حالات، و2278 حالة وفاة.

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كما أوضحت أن عدد حالات التعافي ارتفع ليصبح 16613 حالة.

وأشارت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.