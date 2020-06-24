السيسي: حل الميليشيات يفتح الآفاق لحل سياسي شامل في ليبيا

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع مسؤولين عسكريين ومدنيين مصريين وبحث معهم تطورات الموقف بشأن الأزمة الليبية وملف سد النهضة.

وذكر السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن السيسي عقد اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وكلٍ من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. وفي الاجتماع اطلع السيسي على تطورات ملف سد النهضة، كما تم "استعراض الموقف الراهن، آخذاً في الاعتبار المحددات والثوابت المصرية في هذا الخصوص".

موضوع يهمك أكد برلماني مصري لقناتي "العربية" و"الحدث" أن الإجماع الداخلي على موقف مصر من ملف ليبيا "مطلق". وأضاف أن الرسائل المصرية... برلماني مصري للعربية: لا بد من التصدي لعدوانية تركيا مصر

وأضاف السفير راضي أنه "تم استعراض الموقف فيما يتعلق ببلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب يمس بحقوق مصر في مياه النيل".

وذكر أن الرئيس السيسي وجه في هذا الإطار "بمواصلة التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة، والاستمرار حالياً في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة، خاصةً من خلال تكثيف المشاورات في هذا الصدد مع السودان، إلى جانب القوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن".

في سياق آخر، اطلع السيسي على مستجدات القضية الليبية، حيث وجه "باستمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وكذلك لصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي".

وأكد السيسي في هذا الخصوص على "الموقف المصري المتعلق باحتواء الأزمة في ليبيا من خلال تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك، إلى جانب تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع، بما يفتح الآفاق نحو الوصول إلى حل سياسي شامل".