مصر تتنفس.. إلغاء حظر التجول بدءاً من السبت

تنفيذاً لخطة التعايش مع كورونا تدريجياً، أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتباراً من يوم السبت 27 يونيو وحتى إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف.

وقد نص القرار في مادته الأولى على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء البلاد على جميع الطرق.

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كما نصت المادة الثانية على أن تستقبل دور العبادة المُصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين.

‎إلى ذلك حددت المادة ضوابط عودة دور العبادة، وهي الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، والالتزام بالخطة التدريجية لأداء الصلوات، التي تضعها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية القائمة على دور العبادة، بحسب الأحوال، وغلق دورات المياه الملحقة ودور المناسبات بدور العبادة.

1420 إصابة جديدة

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت أعلنت الأربعاء تسجيل 1420 إصابة جديدة بكورونا مقابل 1332 الثلاثاء و85 وفاة نزولاً من 87.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 59561 حالة، من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2450 حالة وفاة".

كما أضاف أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بالفيروس هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات، مناشداً المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.