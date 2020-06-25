مصر.. 1569 إصابة جديدة و83 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، عن تسجيل 1569 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و83 حالة وفاة.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكوفيد 19 حتى اليوم، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.

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كما أوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافًى.

وتابعت أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، والجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، ومطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.