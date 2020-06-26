بعد وفاة ابنها.. مصرية تخنق طفلتيها حتى الموت

تجردت أم مصرية من مشاعر الأمومة، وقتلت طفلتيها الصغيرتين خنقا، انتقاما من والدهما، ثم زعمت أنهما اختنقا بسبب تسرب للغاز.

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وكان العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة شمال القاهرة في مصر، قد تلقى بلاغا، اليوم الجمعة، بوصول جثتي طفلتين شقيقتين هما ريتاج (7 سنوات) وجنا (6 سنوات) وبهما آثار خنق حول الرقبة.

وقالت والدة الطفلتين في التحقيقات إنها ذهبت لشراء احتياجات المنزل وفور عودتها اكتشفت سقوط طفلتيها جثتين هامدتين، نتيجة تسرب غاز في الشقة.

وذكر مصدر أمني لـ"العربية.نت" أن تقرير مفتش الصحة أثبت وجود شبهة جنائية في الوفاة، وبتضييق الخناق حول الأم انهارت واعترفت بارتكاب الواقعة، وأكدت أنها قامت بخنق الطفلتين أثناء نومهما انتقاما من والدهما.

واعترفت الأم بوجود خلافات بينها وبين زوجها خاصة بعد وفاة ابنها، لعدم إنفاقه عليها وعلى طفلتيها، وشجاره الدائم معها فقررت قتل الطفلتين والانتحار بعد ذلك.

وأضافت أنها قامت بخنق طفلتيها أثناء نومهما، وعندما استيقظت مشاعر الأمومة داخلها، تراجعت وهرعت بهما إلى المستشفى لكنهما كانا قد فارقا الحياة.

وأمرت النيابة بحبس الأم 4 أيام على ذمة التحقيق وقررت استدعاء الزوج لسماع أقواله.