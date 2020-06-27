استفتاء: "الحكاية" لعمرو أديب أفضل برنامج تلفزيوني

حصل برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب الذي يذاع على قناة أم بي سي مصر، على لقب أفضل برنامج تلفزيوني في استفتاء موقع "الفجر الفني".

موضوع يهمك يبدو أن تصريحات سفيرة واشنطن في بيروت مع قناة "الحدث" أغضبت بعض الأوساط اللبنانية، حيث قالت إن حزب الله يهدد استقرار... بعد لقاء مع الحدث.. قرار لبناني بـ"إسكات" سفيرة أميركا العرب و العالم

وذكر موقع الفجر أنه "أغلقت أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك".

وتصدر برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، استفتاء "الفجر الفني"، قائمة أفضل برنامج.

ووفق "الفجر" فقد جاء "الحكاية" في المركز الأول، حيث حصد على 12244صوتا مايعادل41,46%، فيما حصل برنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "الحدث"، على المركز الثاني بنسبة 34,29%.

ويذاع برنامج "الحكاية" على الهواء مباشرة أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساء، وحتى الثانية عشرة مساء، بتوقيت القاهرة ويتناول أهم الأحداث في مصر والوطن العربي.