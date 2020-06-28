بالصور .. أضخم مستشفى ميداني لعزل مصابي كورونا بمصر

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، أضخم مستشفى ميداني لعزل مصابي كورونا بمنطقة أرض المعارض شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وتفقد السيسي تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي التي تحتوي على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل بقوة إجمالية 4 آلاف سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة المصرية تسجيل 1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا و88 وفاة.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى السبت، بلغ 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.