هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب مصر

تعرضت محافظات مصر، الأحد، لهزة أرضية بقوة 5.5 ريختر شعر بها بعض السكان، دون وقوع خسائر.

وذكر معهد البحوث الفلكية أن محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد رصدت هزة أرضية قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر، وموقعها 218 كيلومترا جنوب شرق ازمير.

وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد أنه يجري حاليا تحليل بيان وموقع الهزة، مع ورود بعض البيانات التي تفيد بشعور بعض المواطنين في القاهرة والجيزة بها.

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وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، قال القاضي إن مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية، حيث إن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم، ومصر ليست ضمن نطاقها.

وذكر أن مصر قريبة من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر مما يجعلها تتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى لكنها قادرة على تحمل صدماتها.