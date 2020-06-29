السيسي: أمن مصر القومي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمحيطها الإقليمي

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، إن الأمن المصري القومي يرتبط ارتباطا وثيقا بمحيطها الإقليمي، بحسب تصريحات نقلها عنه التلفزيون المصري.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمناسبة مرور 7 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو، أن "خطر الإرهاب كان على رأس ما نواجهه خلال السنوات الماضية".

وقال: "نعيش وسط منطقة شديدة الاضطراب.. والتشابكات والتوازنات في المنطقة تجعل من الصعوبة لدولة أن تنعزل داخل حدودها".

وأضاف أن استشراف مصر لحجم المخاطر والتحديات التي ربما تصل لتهديدات فعلية تتطلب التصدي لها بكل حزم على نحو يحفظ الأمن والاستقرار.

كما شدد على أن "مصر دائما تجنح للسلم رغم امتلاكها قدرة شاملة ومؤثرة في محيطها الإقليمي".

وقال إن "مصر لا تعتدي على أحد ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأحد، لكنها في الوقت نفسه تتخذ من إجراءات ما يحفظ أمنها القومي".

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وقال إن مصر قادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها، مع إدراك متغيرات العصر وشواهده الجديدة.

وأضاف السيسي: كنا ندرك من البداية لثورة 30 يونيو أننا سنخوض مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر، مضيفا أنه منذ ثورة 30 يونيو سعت أيادي الشر إلى ترويع الآمنين، من خلال العنف المسلح في محاولة بائسة للعودة للحكم، غير أن الشعب أثبت أصالة معدنه، والوقوف خلف القوات المسلحة الباسلة، حيث استطاعت مع قوات الشرطة تدمير البنية التحتية للعناصر الإجرامية.

وأضاف أن ثورة 30 يونيو لم تكن انتفاضة شعبية، ولكن تغييرا لمسار أمة تملك رصيدا من المجد وتاريخا من الحضارة ومكانة بين الأمم الأخرى لتعود إلى سيرتها الأولى ومكانتها التي تستحقها.