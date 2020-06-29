مصر.. وفاة 7 مرضى بكورونا بحريق في مستشفى بالإسكندرية

توفي 7مرضى بكورونا اختناقاً في حريق نشب داخل مستشفى خاص بالإسكندرية شمال مصر. وذكر مصدر أمني لـ"العربية.نت" أن حريقا نشب بمستشفى البدراوي الخاص فرع محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر بدائرة قسم المنتزه، نتج عن ماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف داخل وحدة العناية المركزة وامتد إلى الغرف المجاورة .

وذكر أن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية دفعت بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده بالمستشفى، كما توجهت سيارات الإسعاف لمكان الحريق لنقل المصابين والمرضى لمستشفيات أخرى.

وتبين من الفحص أن الحريق اندلع في مكان مخصص لعزل مصابي كورونا ما أسفر عن مصرع 7 مرضى وهم 6 رجال وسيدة نتيجة اختناقهم.

ونجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما تفقد محافظ الإسكندرية ومدير الأمن للإشراف على نقل الضحايا والمصابين ونقل باقي المرضى لمستشفيات أخرى. وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.