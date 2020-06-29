مصر.. 1265 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، الأحد، عن تسجيل 1265 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 وفاة، وخروج 400 متعافٍ من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها، لافتة إلى وفاة 81 حالة جديدة.

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وذكرت أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو/أيار، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من الفيروس.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.