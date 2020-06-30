صور.. مقتل إرهابيين كان يخططان لأعمال تخريبية بسيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، مقتل إرهابيين اثنين في تبادل لإطلاق نار مع الأمن في محافظة شمال سيناء.

وقالت الداخلية المصرية في بيان إنه قد "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامها بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، تزامناً مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، فتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتهم".

وأسفرت النتائج عن رصد تواجد اثنين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة داخل إحدى السيارات ماركة نيسان بيضاء اللون بهدف رصد الارتكازات الأمنية في إطار الإعداد لاستهدافها إلا أنهما فور استشعارهما بإحكام الحصار عليهما قاما بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهما مما أسفر عن مصرعهما.

ووفق البيان، عثر بحوزتهما على سلاحين آليين و5 خزائن وكمية من الذخيرة من ذات العيار، وجهاز لاسلكي، وطبنجة تبين أنها مستولى عليها عقب قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالهجوم على أحد أفراد الشرطة ومقتله بتاريخ 9 أغسطس 2017 بنطاق مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال بيان الداخلية المصرية إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.