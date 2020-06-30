مصر: بدء استخدام "رمديسيفير" لعلاج كوفيد 19

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، عن بدء استخدام عقار "رمديسيفير" لعلاج حالات كورونا، وتوفير دفعات متتالية من الدواء خلال المرحلة المقبلة.

ويعد العلاج الذي يعطى حالياً عن طريق الوريد من خلال الحقن، الدواء الوحيد الحاصل على تصريح للاستخدام في حالة الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأميركية لعلاج عدوى فيروس كورونا.

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وأجازت كل من الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية واليابان استخدامه بصفة استثنائية في مرضى الحالات الحرجة المصابة بكوفيد 19، وتستخدمه بعض الدول الأوروبية ضمن برامج الحالات الإنسانية.

سعر الدواء 390 دولارا

من جانبها، أعلنت شركة غيلياد ساينسز، التي تصنع عقار ريمديسيفير الأربعاء، عن تحديد سعر العقار عند 390 دولاراً لكل قارورة دواء للحكومة الأميركية وحكومات الدول المتقدمة.

وقال دانييل أوداي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة غيلياد ساينسز في رسالة نشرتها الشركة، إن دورة العلاج النموذجية تستغرق 5 أيام وتتطلب 6 قوارير، ما يعادل مبلغ 2,340 دولاراً لكل مريض. وقالت الشركة إن حكومة الولايات المتحدة ستستمر في إدارة تخصيصات العلاج للمستشفيات في أميركا حتى سبتمبر/أيلول المقبل.

وأشارت الرسالة إلى أن سعر العلاج لشركات التأمين الخاصة الأميركية سيكون 520 دولاراً لكل قارورة، أي 3,120 دولاراً لكل دورة علاجية تستمر 5 أيام لكل مريض.

إصابات مصر

يشار أن مصر سجلت أمس الاثنين، 1566 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و83 حالة وفاة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر من المصابين بكوفيد 19 الاثنين، هو 66754 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس 2872 حالة.

كما أورد المتحدث أن 412 متعافيا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من العدوى إلى 17951 حتى اليوم.