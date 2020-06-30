مصر تسجل 1566 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الاثنين، تسجيل 1566 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 وفاة، وخروج 412 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17951 حالة حتى اليوم.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 66754 حالة من ضمنهم 17951 حالة تم شفاؤها، و2872 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1566 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.

موضوع يهمك قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، إن جائحة كوفيد-19 لم تقترب... الصحة العالمية: الجائحة لم تقترب من نهايتها فيروس كورونا

وأضافت أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.