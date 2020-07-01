بالمزمار البلدي.. مطار الغردقة يستقبل أول رحلة خارجية

استقبل مطار الغردقة الدولي في مصر، صباح اليوم الأربعاء، أول رحلة طيران خارجية، بعد قرار مجلس الوزراء المصري باستئناف حركة الطيران والسياحة الخارجية.

ونظمت محافظة البحر الأحمر جنوب شرق مصر حفلا فنيًا بالتنورة والمزمار البلدي فرحةً بوصول أول فوج سياحي خارجي، كما تم استقبال السائحين بالورود والهدايا التذكارية.

وأقلت الرحلة نحو 167 سائحا قادمين من أوكرانيا، وذلك حسب جدول التشغيل لحركة الطيران الخارجي الصادرة من مطار الغردقة.

وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، على ركاب الرحلة، من حيث التباعد والمرور على الكاميرات الحرارية وتعقيم الحقائب.

وأكد عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، خلال استقباله الرحلة، أن وزارة الطيران دعمت مطار الغردقة الدولي بـ6 كاميرات حرارية متطورة، ضمن الإجراءات الوقائية بالمطار، حرصا على سلامة الركاب والعاملين.

وأضاف أنه تم توزيع هذه الكاميرات على صالتي السفر بالمبنيين، الجديد والقديم، بالإضافة إلى بوابة دخول العاملين التي سيتم تخصيصها لكافة العاملين للدخول منها.

ومن المقرر أن تستقبل مدينة الغردقة ومدينة شرم الشيخ خلال الأيام القليلة المقبلة العديد من الوفود السياحية من عدد من الدول منها أوكرانيا وسويسرا وبيلاروسيا.

وكانت مصر قد علقت حركة الطيران منذ 19 مارس الماضي ، ضمن عدة قرارات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.