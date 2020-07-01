عمرو موسى: يجب أن يتوحد العرب ضد تدخلات تركيا وإيران

قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، اليوم الأربعاء، في مقابلة مع العربية، إن خرق تركيا لقرارات مجلس الأمن بحظر السلاح على ليبيا يتم جهارا نهارا أمام المسؤولين عن الأمن العالمي، معتبرا أن هذا التهديد خطير ليس على ليبيا وحدها وإنما يهدد مصر وتونس والجزائر وتشاد والنيجر.

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وأضاف موسى أن عبور الآلاف من عناصر داعش والنصرة البحر المتوسط بأسلحتهم إلى ليبيا يؤكد أن التدخل التركي في ليبيا كان مرتبا ومدروسا.

وشدد أمين الجامعة العربية الأسبق على ضرورة أن يتحمل العالم العربي مسؤولياته و"يحترم نفسه وتاريخه ويتوحد ضد التدخلات التركية والإيرانية في المنطقة".

"لن تصل إلى الصدام"

وفيما يخص أزمة النهضة، قال الدبلوماسي المخضرم ووزير الخارجية المصري الأسبق، إن جهود الاتحاد الإفريقي في حل أزمة السد لا تتعارض مع مجلس الأمن، لأن الاتحاد منظمة تعمل في إطار الأمم المتحدة.

وقال إن الدول الأعضاء في مجلس الأمن طالبوا بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية، مطالبا بعدم اللجوء إلى التفسيرات السلبية حول أزمة سد النهضة حاليا.

وأكد أن الاتحاد الإفريقي لن يترك أزمة سد النهضة تصل إلى مرحلة الصدام.

"الخيارات مفتوحة"

وشدد على أن إثيوبيا لو بدأت ملء سد النهضة دون اتفاق فإن مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي لا يمكن أن يقبلا ذلك.

وأشار الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية إلى أن الخيارات للحفاظ على الحقوق مفتوحة في نهر النيل، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق لحل هذا النزاع بين مصر وإثيوبيا والسودان.