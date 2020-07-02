فيديو لروبوت يقوم بتوزيع الأسئلة على طلاب جامعة مصرية

روبوت بذراع ألكتروني، صنعه طلاب "كلية الحاسبات والمعلومات" بجامعة قناة السويس المصرية، هو من سيوزع عليهم أسئلة الامتحانات "منعا للتلامس بينهم وبين المراقبين" وفقا لما نقلته وسائل اعلام محلية عن الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس الجامعة والمشرف العام على الكلية.

وصنع الطلاب الروبوت متعددا للمهمات ومزودا بيد إلكترونية يتم تدريبها مره واحدة فقط للقيام بما تدربت عليه ويتم التحكم بها وبالروبوت معًا عن طريق تطبيقات بالهاتف المحمول، فيما ذكرت الدكتورة غاده الطويل، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والمشرف على المشروع، إن الروبوت يمكنه تقديم الطعام أو الدواء لمن هم في مستشفى العزل حيث يتم التحكم به من مسافة بعيدة.

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ويضم الفريق التنفيذي للروبوت، الطالب محمد عبدالله خلف الله، بالفرقة الثالثة علوم الحاسب، كما والطالب عمار أحمد إبراهيم سالم، بالفرقة الثانية قسم عام، اضافة الى الطالب كامل حسن كامل سليمان، وهو الفرقة الثالثة علوم الحاسب.