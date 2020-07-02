مصر.. مطالبات بالتحقيق في اغتصاب وتحرش شاب بعشرات الفتيات

واقعة مثيرة وغريبة تتداولها مواقع التواصل في مصر منذ ساعات قليلة، وأصبحت تتصدر قائمة اهتمامات روادها.

الواقعة تعود لجروب على موقع "انستغرام" يضم مجموعة كبيرة من الفتيات وصلن إلى الآلاف يسردن ويكشفن فيه بالأدلة وقائع تحرش واغتصاب تعرض لها بعضهن من شاب في إحدى الجامعات الكبرى.

وسردت نحو 50 فتاة وثائق ووقائع وأدلة تؤكد تعرضهن للتحرش والاغتصاب من نفس الشاب، وبدأن في جمع هذه الأدلة تمهيدا لتقديمها للجهات القضائية.

وأثار الجروب اهتمام رواد مواقع التواصل، وتفاعلوا معه، ودشنوا هاشتاغا يطالبون فيه بالقبض على الشاب المتحرش ومحاكمته.

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وأصدر المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى بيانا يعلن فيه تدخله ومطالبته للجهات المعنية بسرعة التحقيق في الأمر.

وقال المجلس في بيانه إنه يتابع عن كثب وباهتمام شديد الموضوع المثار حالياً على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، حيث قامت مجموعة من الفتيات منذ بضعة أيام بإنشاء جروب لتجميع أدلة اتهام ضد شاب، يتضمن سرد شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب عديدة قام بها.

وتضمنت الشهادات -وفق بيان المجلس - وقائع تحرش جنسي بالفتيات، فضلاً عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام الشاب بإرسالها إلى العديد منهن، مؤكدا أن الجروب حقق متابعة من عدد كبير من الفتيات منذ إنشائه حتى وصل إلى الآلاف من المتابعين.

وأكد المجلس القومي للمرأة متابعته لهذا الموضوع، مناشدا الجهات المعنية للنظر والتحقيق في هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالب المجلس جميع الفتيات بالتقدم ببلاغ رسمي ضد الشاب حتى ينال عقابه طبقا للقانون، ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والتحرش بهن.

وأكد المجلس أنه سيظل يتابع الموضوع، وسيصدر بيانات أخرى لمتابعته.