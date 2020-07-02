مصر: 4 لقاحات جديدة لعلاج كورونا في مرحلة التجارب

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي المصري، عن تسجيل المركز القومي للبحوث لأربعة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر.

وأشار الوزير إلى أن اللقاحات الأربعة تأتي ضمن 132 لقاحًا قيد التطوير، وفقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي.

وأوضح أن الفريق البحثي انتهى من التجارب قبل السريرية للنوع الثاني من اللقاحات، وجارٍ تجهيز ملف للعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية للحصول على موافقتها على التجارب السريرية، وكذلك تحضير تشغيله بمواصفة (GMP) لاستخدامها في التجارب السريرية، مشيرا إلى أنه جار متابعة باقي أشكال اللقاحات من حيث تركيز الأجسام المضادة الناتجة في حيوانات التجارب.

وأشار الوزير المصري إلى أنه فيما يتعلق باستكشافات الأدوية الجديدة لعلاج كورونا، فقد توصل الفريق البحثي إلى ثلاثة مواد طبيعية لها تأثير عالٍ مثبط للفيروس، مؤكدا أنه يجري تجهيز الملف الخاص بالعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بالتعاون مع جهات أخرى، وكذلك تحضير العينات التي تستخدم في الدراسات السريرية.

في سياق متصل، كشفت الوزارة أن اللقاحات الأربعة تشمل لقاح مثبط عبارة عن فيروس أنفلونزا H1N1 محمل عليه قطع مستحثة لفيروس كورونا، ولقاح آخر مثبط لفيروس كورونا بعد إكثاره على مزارع الأنسجة، مشيرة إلى أن اللقاح الثالث عبارة عن حامض نووي محمل عليه 4 أجزاء من الحامض النووي لفيروس كورونا يمثلون البروتينات السطحية للفيروس.

وكشفت الوزارة أن اللقاح الرابع عبارة عن البروتينات السطحية للفيروس، والتي تحث الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة له في 4 أنواع.

يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى أمس الأربعاء بلغ 69 ألفا و814 حالة من ضمنهم 18ألفا و881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالات وفاة.