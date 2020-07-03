عمره 106 أعوام.. معمر مصري يتعافى من كورونا وهذه قصته

سجلت مصر أكبر معمر مصاب بكورونا، يبلغ من العمر 106 أعوام، وحالته تتحسن، ويتماثل للشفاء.

وأصيب إبراهيم عبد الرحمن محمد العطار وهو معمر مصري يبلغ من العمر 106 أعوام، من قرية الصفاصيف بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بفيروس كورونا، قبل 10 أيام، ويتم علاجه منزليا بعد عزل جميع أبنائه وأحفاده الذين تجاوزوا الـ 100 فرد، وأجريت لهم التحاليل اللازمة وجاءت نتيجة تحاليلهم سلبية.

ويقول حفيده محمد العطار لـ "العربية.نت" إن جده أصيب بالفيروس قبل 15 يوما، وظهرت عليه الأعراض، من ارتفاع في درجة الحرارة، وآلام في مختلف أنحاء جسمه، وتم عمل أشعة مقطعية وتحاليل له وتبين إصابته بكورونا، مضيفا أنه تقرر علاجه منزليا وفق تعليمات الأطباء لكون الأعراض خفيفة.

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وذكر أنه قام بنقل جده لمستشفى دمنهور التعليمي مساء أمس فقط، بعد وصول نسبة الأوكسجين في الدم إلى 75، وعدم توافر أسطوانات وبعد نقله للمستشفى ارتفعت النسبة إلى 97، وتحسنت حالته بشكل كبير، وهو يتعافى وسيخرج من المستشفى خلال ساعات.

وقال إن جده لم يخرج من المنزل قبل شهور بسبب إصابته بكسر، ولم يخالط أحدا، مشيرا إلى أنه لا يعلم من أين أصيب؟، خاصة أن جميع أفراد الأسرة، ليسوا مصابين، وجاءت نتيجة تحاليلهم سلبية.

وأوضح أن الأطباء أكدوا تحسن حالة جده بشكل ملحوظ واقترب من التعافي، مطالبين أيضا بضرورة بقائه معزولا لمدة 15 يوما أخرى في المنزل بعد خروجه للنقاهة، وضمان سلامته، مشيرا إلى أن جده لديه 8 أولاد، وعدد من الأحفاد يتجاوز المائة حفيد وحفيدة.

وكانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت الخميس، تسجيل 1485 إصابة جديدة بفيروس كورونا و86 وفاة، وخروج 407 متعافين من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الخميس، بلغ 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.