وفاة الفنان المصري محمود جمعة إثر أزمة صحية

غيب الموت الفنان والشاعر المصري محمود جمعة في الساعات الأولى من صباح الجمعة، إثر أزمة صحية تعرض لها قبل أيام وتسببت في دخوله إلى المستشفى.

قبل أن تتدهور حالته الصحية ويدخل في غيبوبة إثر معاناته من خلل في وظائف الكبد، ما استدعى نقله للرعاية المركزة بمستشفى بنها الجامعي ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

نقيب الممثلين أعلن عن خبر رحيل جمعة، بعدما نعاه قائلا "ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة"، ليرحل بعدما كان آخر ظهور له في مسلسل "قوت القلوب" الذي عرض هذا العام.

محمود جمعة الذي قدم في مسيرته ما يقرب من 40 عملا فنيا، حيث جاءت شهرته وهو في سن كبير، بعدما شارك في مسلسلات أبرزها "كلبش" و"الأب الروحي" و"خرم إبرة".

فيما كانت له بعض المشاركات السينمائية من خلال أفلام "علي معزة وإبراهيم" و"جمهورية إمبابة" و"اشتباك" الذي عرض في مهرجان "كان" ونال إشادة دولية كبيرة.