مصر.. هذا جديد قضية المغتصب والمتحرش بعشرات الفتيات

تصدرت قصص عشرات الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش والاغتصاب والابتزاز على يد شاب مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قيام بعض الفتيات والأطفال والسيدات بتدشين صفحة على تطبيق "إنستغرام" تشكين فيها من قيام شخص باغتصاب البعض منهن وهتك عرض والتحرش جنسياً بالبعض الآخر، هذا وتتضمن الصفحة التي يتابعها الآلاف من المتابعين رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام هذا الشاب بإرسالها إلى العديد من الطفلات والفتيات بهدف التهديد والابتزاز.

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ومن جهته أعلن المجلس القومي للمرأة عن تقدمه اليوم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الواقعة الشهيرة التي أثيرت مؤخراً على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، وقيام مجموعة من الفتيات منذ بضعة أيام بإنشاء جروب على هذا الموقع لتجميع أدلة اتهام ضد شاب، يتضمن سرد شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب عديدة قام بها الشاب، ووقائع تحرش جنسي بالفتيات، فضلاً عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام الشاب بإرسالها إلى العديد من الفتيات.

وبالرغم من خوف الفتيات من التقدم ببلاغات ضد هذا الشاب بسبب تهديدات الشاب لهن مستغلاً ما يحتفظ به من صور ومقاطع توثق جرائمه في التشهير بهن إذا قمن بالإبلاغ عنه للسلطات المختصة.



إلا أن إحدى ضحاياه قررت أن تكشف عن هوياتها ونشر قصتها على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت فرح بمشاركة قصتها وأنها اضطرت لأن تترك بلدها والسفر للخارج، لتتخلص من ابتزاز هذا الشاب لها، ووعدت بأنها ستلجأ للقضاء.

ومن جهتها أكدت النيابة العامة تلقيها شكوى واحدة من إحدى الفتيات مساء أمس، والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام 2016.

كما تلقى المجلس القومي للمرأة العديد من النداءات والمناشدات من الضحايا المجني عليهن بشأن قيام ذات الشخص بابتزازهن وتهديدهن مستغلاً ما يحتفظ به من صور ومقاطع توثق جرائمه النكراء في التشهير بهن إذا قمن بالإبلاغ عنه للسلطات المختصة. وقد طالبت الضحايا المجني عليهن حماية حرمة حياتهن الخاصة وعدم الإفصاح عن بياناتهن حتى يتسنى لهن التعاون مع الشرطة والنيابة العامة.

هذا وناشد المجلس القومي للمرأة جميع الفتيات بالتقدم ببلاغ رسمي ضد هذا الشاب حتى ينال عقابه الذى يستحق طبقا للقانون، ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والتحرش بهن.