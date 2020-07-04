مصر.. 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81  وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، الجمعة، عن تسجيل 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 وفاة، وخروج 402 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

موضوع يهمك عشية الذكرى الثامنة والخمسين لاستقلالها، استعادت الجزائر التي استعمرتها فرنسا 132 عاما، الجمعة رفات 24 من قادة المقاومة... جماجم شهداء الجزائر تعود بعد زهاء قرنين.. ما قصتها؟ المغرب العربي

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.