4 قتلى في هجومين لعناصر إرهابية على منازل مدنيين بسيناء

لقي 4 مصريين من سكان سيناء اليوم السبت مصرعهم في هجومين لعناصر إرهابية على منزل وحي سكني بالشيخ زويد.

موضوع يهمك كشفت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، عن هوية رفات وجمجمة قتيل سقط خلال المواجهات مع الاحتلال الفرنسي.وذكرت وكالة أنباء... قصة الجمجمة رقم 5942.. مصري اختفى في الجزائر قبل 170 عاما مصر

وقالت مصادر قبلية لـ"العربية.نت" إن عناصر إرهابية هجمت صباح اليوم على منزل لقاض عرفي في قرية الجورة بالشيخ زويد، يدعى سلامة معيوف البالي وهو من أبناء قبيلة السواركة.

وأطلق العناصر النيران على القاضي فأردوه قتيلا. فحاول جار القاضي، ويدعى محمود خضر وابنه محمد محمود خضر، إنقاذه لكن العناصر الإرهابية أطلقت النار عليهما أيضاً فأردتهما قتيلين.

وأضافت المصادر أن عناصر إرهابية، وفي هجوم آخر وقع اليوم في سيناء، قامت باستهداف حي آل العرجاني جنوب مدينة الشيخ زويد. واشتبكت العناصر مع أهالي الحي الذين تصدوا لها، ما أدى إلى مقتل المواطن أحمد صبحي وإصابة كل من شعبان محمود العرجاني ومحمد محمد حجاب.

وأكدت المصادر أن العناصر الإرهابية قامت بسرقة مؤن ومواد غذائية وأموال من منازل أهالي حي آل العرجاني.

ولاحقاً، أعلن الأمن المصري قتل 4 إرهابيين بعد قيامهم بقتل مدنيين في قرية بشمال سيناء.