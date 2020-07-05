السيسي يطلع على تأمين الحدود الغربية مع ليبيا

اطلع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على خطط تأمين العمق الغربي للبلاد والحدود مع ليبيا.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال اجتماعه اليوم الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وقادة عسكريين على خطط التأمين وجهود سلاح الإشارة بالقوات المسلحة لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا، والاتجاهين الشمالي الشرقي والجنوبي وجميع الاتجاهات الاستراتيجية، امتداداً للحدود الدولية لمصر، وكذلك أحوال وأوضاع المنافذ الحدودية وتأمينها بالكامل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وباستخدام تكنولوجيا أنظمة الاتصالات الحديثة المحمولة والمرئية والقمر الصناعي المصري "طيبة1".

وتابع الرئيس الموقف التنفيذي الخاص بمشروع إنشاء الشبكة الوطنية الحكومية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والتي تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف تسخير أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى محافظات مصر.

كان الرئيس المصري قد قال في كلمة له مع ضباط المنطقة الغربية يونيو الماضي إن أمن مصر خط أحمر لن نسمح بالمساس به.

وأكد السيسي أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها، محذراً من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود مصر الغربية، ومشدداً على أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر.

وقال السيسي إن هناك عملاً دائماً للقوات الجوية وحرس الحدود منذ أكثر من 7 سنوات لتأمين الحدود المصرية الليبية وبطول 1200 كيلومتر، مخاطباً ضباطه وجنوده بالقول: "أشكركم وأقول لكم كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارجها".