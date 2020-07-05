القبض على المتحرش بفتيات مصر وإحالته للتحقيق

في جديد قضية المتحرش بفتيات مصر التي أثارت الرأي العام، تم القبض على الشاب المتهم وإحالته للتحقيق.

وأعلنت النيابة العامة إجراء تحقيقاتها مع المتهم أحمد بسام زكي بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، وحررت محضرًا بواقعة الضبط وعرضت المتهم على النيابة.

وكانت النيابة العامة قد ذكرت، الجمعة، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تابعت عن كَثَب خلال الأيام الماضية ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الشاب زكي وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.

وأكدت النيابة تلقيها شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى، و أبلغت فيها عن واقعة تهديد الشاب لها خلال نوفمبر عام 2016 لممارسة الرذيلة معها.

وتعود الواقعة لمجموعة على موقع "انستغرام" تضم أعدادا كبيرة من الفتيات سردن وكشفن بالأدلة وقائع تحرش واغتصاب تعرض لها بعضهن من شاب في إحدى الجامعات الكبرى.

وسردت نحو 50 فتاة وثائق ووقائع وأدلة تؤكد تعرضهن للتحرش والاغتصاب من نفس الشاب.

وأثارت المجموعة اهتمام رواد مواقع التواصل، ودشنوا وسما يطالبون فيه بالقبض على الشاب المتحرش ومحاكمته.

وأصدر المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بيانا يعلن فيه مطالبته للجهات المعنية بسرعة التحقيق في الأمر.

وقال المجلس في بيانه إنه يتابع عن كثب وباهتمام شديد الموضوع المثار حالياً على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام "، حيث قامت مجموعة من الفتيات منذ بضعة أيام بإنشاء مجموعة لتوثيق أدلة اتهام ضد شاب، وسردت الفتيات وقائع اغتصاب عديدة قام بها الشاب المذكور.

وتضمنت الشهادات - وفق بيان المجلس - وقائع تحرش جنسي بالفتيات، فضلاً عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام الشاب بإرسالها إلى العديد منهن، مؤكدا أن المجموعة حققت متابعة من عدد كبير من الفتيات بلغ الآلاف.

وطالب المجلس جميع الفتيات بالتقدم ببلاغ رسمي ضد الشاب حتى ينال عقابه طبقا للقانون، ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والتحرش بهن.