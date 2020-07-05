مصر تسجل 1324 إصابة جديدة بفيروس كورونا و79 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، عن تسجيل 1324 إصابة جديدة بفيروس كورونا و79 وفاة، وخروج 413 متعافيًا من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى اليوم.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.

موضوع يهمك فضح تسجيل صوتي، تم الحصول عليه مؤخرا، تعمد سماح السلطات الإيرانية العليا للرحلات الجوية المدنية والتجارية بالتحليق من... إسقاط "الأوكرانية".. تفاصيل التسجيل الصوتي الذي فضح إيران إيران

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، مشيرة إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وخصصت وزارة الصحة والسكان عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.