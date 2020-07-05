والد المتهم بالتحرش في مصر يخرج عن صمته.. وهذا ما قاله

بعد إلقاء الشرطة المصرية القبض على ابنه، علق والد أحمد بسام زكي، المتهم بالتحرش والاعتداء الجنسي على فتيات في بلاده، على القضية لأول مرة.

وأعلن الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة برنامجه "الحكاية" المُذاع عبر MBC مصر، السبت، أنه تحدث مع الوالد، ونقل عنه: "ابني يقول لي أنا جايز عملت حاجات غلط كشاب، لكن معملتش الأفعال دي، وكمان أهم شخصيتين في القضية طلعوا أكاونتات مزيفة".

كما قدم الوالد بلاغات إلى مباحث الإنترنت حول ذلك. وأرجع فصل ابنه من إحدى جامعات إسبانيا إلى ما نُشر من وقائع اعتداء جنسي منسوبة له عبر الشبكات الاجتماعية، وفق أديب.

يشار إلى أن النيابة العامة المصرية كانت ذكرت، السبت، أنها تحقق مع الشاب بعد انتشار شهادات منسوبة لفتيات عبر الشبكات الاجتماعية، تتهمه بالتحرش والاعتداء الجنسي عليهن.

وقالت النيابة في بيان: "التحقيقات تأتي بعد إلقاء الشرطة القبض على الشاب، بينما أشارت إلى أنها تلقت شكوى واحدة من فتاة قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى النيابة، مساء الجمعة، أبلغت فيها عن تهديد المشكو في حقه لها في نوفمبر 2016 لممارسة أعمال شائنة معها".

وكانت النيابة قد قالت، الجمعة، إنها تابعت عن كثب ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شاب اسمه أحمد بسام زكي، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.