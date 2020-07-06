مصر.. وفاة وزير الإنتاج الحربي محمد العصار

توفي اليوم الاثنين، وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي الفريق محمد العصار عن عمر ناهز 74 عاما.

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وتولى العصار منصب وزير الإنتاج الحربي منذ 19 سبتمبر 2015 في حكومة شريف إسماعيل واستمر في المنصب في حكومة مصطفى مدبولي الحالية.

السيسي ينعى

ونعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الوزير الراحل في منشور على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلا "فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والذى وافته المنية اليوم".

وأضاف السيسي "لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائماً فى صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها.. اللهم ارحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان".

شارك بحرب أكتوبر

وولد العصار فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

لمع اسمه في 25 يناير

ولمع اسم الفريق العصار، بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث شغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة يناير وكان مسؤولاً عن ملف العلاقات الخارجية، بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور بمؤتمر 3 يوليو الشهير.

حصل العصار خلال مسيرته الحافلة على سام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونوط الواجب من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية مقاتلي أكتوبر 73، ووسام جوقة الشرف (مرتبة قائد) من فرنسا.

والفريق فخري محمد العصار، حاصل على بكالوريوس هندسة من الكلية الفنية العسكرية، وماجستير الهندسة الكهربائية، ودكتوراة الهندسة الكهربائية، وهو متزوج وله 3 أولاد.