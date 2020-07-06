مقتل 4 وإصابة 2 في هجوم إرهابي شمال سيناء

قتل 4 أشخاص وأصيب 2 آخران، الاثنين، بهجوم إرهابي في مدينة الشيخ زويد شمال سيناء.

في التفاصيل، قال مصدران قبليان لـ"العربية.نت" إن العناصر الإرهابية شنت هجوماً على تجمع العرجاني بقرية أبو طويلة التابعة لمركز ومدينة الشيخ زويد، حيث يتجمع الشباب لحماية منازل وممتلكات عائلاتهم.

وفجر أحد العناصر الإرهابية قنابل يدوية وسط الشباب وأطلق آخرون الرصاص عليهم، ما أدى لإصابة كل من حمدي جمال محمد وعثمان بسام سليمان العرجاني ووفاة 4 آخرين هم محمد أشرف سليمان وعلي سعيد علي وعلاء حرب فرحان وكرم أبو نجيلة، وفق المصدرين.

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هجومان قبل يومين

يذكر أنه قبل يومين قتل 4 مصريين من سكان سيناء في هجومين لعناصر إرهابية على منزل وحي سكني بالشيخ زويد.

وقالت مصادر قبلية لـ"العربية.نت" إن عناصر إرهابية هجمت صباح السبت على منزل لقاض عرفي في قرية الجورة بالشيخ زويد، يدعى سلامة معيوف البالي وهو من أبناء قبيلة السواركة، وأطلقت النيران عليه فأردته قتيلاً. وحاول جار القاضي محمود خضر وابنه محمد محمود خضر، إنقاذه، لكن الإرهابيين أطلقوا النار عليهما أيضاً، ما أدى إلى مقتلهما.

كما أضافت المصادر أن عناصر إرهابية، وفي هجوم آخر وقع السبت في سيناء، قامت باستهداف حي آل العرجاني جنوب مدينة الشيخ زويد، واشتبكت مع أهالي الحي الذين تصدوا لها، ما أسفر عن مقتل المواطن أحمد صبحي وإصابة كل من شعبان محمود العرجاني ومحمد محمد حجاب.

إلى ذلك، أكدت أن الإرهابيين سرقوا مؤنا ومواد غذائية وأموالا من منازل أهالي حي آل العرجاني.