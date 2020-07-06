مقتل 3 وإصابة 2 في هجوم إرهابي شمال سيناء

قتل 3 أشخاص وأصيب 2 آخران، الاثنين، بعد أن قام إرهابي بتفجير نفسه في مدينة الشيخ زويد شمال سيناء.

وأكد شهود عيان أن "أحد العناصر الإرهابية تسلل داخل حي آل العرجاني بمنطقة أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد وقام بتفجير نفسه، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 2 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري"، وفق مراسلة "العربية/الحدث".

موضوع يهمك لا يزال الغموض يلف الحادث الذي وقع الخميس في مجمع نطنز النووي، وسط تقارير متضاربة عن عمل تخريبي من الداخل واستهداف... غموض حادث نطنز مستمر.. وقضاء إيران يحقق إيران

يذكر أنه قبل يومين قتل 4 مصريين من سكان سيناء في هجومين لعناصر إرهابية على منزل وحي سكني بالشيخ زويد.

وقالت مصادر قبلية لـ"العربية.نت" إن عناصر إرهابية هجمت صباح السبت على منزل لقاض عرفي في قرية الجورة بالشيخ زويد، يدعى سلامة معيوف البالي وهو من أبناء قبيلة السواركة، وأطلقت النيران عليه فأردته قتيلاً. وحاول جار القاضي محمود خضر وابنه محمد محمود خضر، إنقاذه، لكن الإرهابيين أطلقوا النار عليهما أيضاً، ما أدى إلى مقتلهما.

كما أضافت المصادر أن عناصر إرهابية، وفي هجوم آخر وقع السبت في سيناء، قامت باستهداف حي آل العرجاني جنوب مدينة الشيخ زويد، واشتبكت مع أهالي الحي الذين تصدوا لها، ما أسفر عن مقتل المواطن أحمد صبحي وإصابة كل من شعبان محمود العرجاني ومحمد محمد حجاب.

إلى ذلك، أكدت أن الإرهابيين سرقوا مؤن ومواد غذائية وأموالا من منازل أهالي حي آل العرجاني.