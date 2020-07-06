نشرت مقاطع فاضحة.. فتاة "تيك توك" جديدة في قبضة الأمن

ما زالت قضايا "فتيات تيك توك" تتفاعل في الشارع المصري، فبعد القبض على حنين حسام، ومودة الأدهم و3 أخريات، المتهمات بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء عبر التطبيق، ذكرت مصادر أمنية مصرية، مساء الأحد، أن قوات الشرطة ألقت القبض على فتاة جديدة تدعى هدير الهادي، إثر اتهامها بنشر فيديوهات فاضحة خادشة للحياء على تطبيق "تيك توك".

ورصدت الإدارة العامة للآداب بمحافظة الجيزة المصرية مقاطع فيديو نشرتها هدير عبر "تيك توك" ووجدتها منافية للآداب العامة.

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كما ذكرت المصادر أن قوات الأمن ألقت القبض على هدير في منطقة حدائق أكتوبر، ويجري اتخاذ الإجراءات، تمهيدا لعرضها على النيابة العامة التي ستتولى التحقيق، وفقا لما نقلته صحف محلية.

وفي وقت سابق، اعتقلت أجهزة الأمن المصرية فتاتَيْ "تيك توك" في الجيزة وبنها، وجرى حبسهما على ذمة قضية التحريض على الفسق والفجور بالمخالفة للمبادئ والقيم.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن أجهزة الأمن أن قوات الشرطة ألقت القبض على فتاة "التيك توك"، منة الله عماد، وشهرتها "ريناد عماد"، بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، بعد ظهورها في فيديوهات تحرض على الفسق والرذيلة، بحسب وصف النيابة العامة.

هذا ووجهت لها النيابة المصرية اتهامات عدة من بينها إنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والتحريض على البغاء والإعلان لنفسها لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، بالمخالفة للمبادئ والقيم.

أما في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، أودعت أجهزة الأمن فتاة "التيك توك"، منار سامي، في سجن مركز كفر شكر، فيما جرى إيداع رفيقها المضبوط معها الشهير بـ"زيكا" سجن مركز شرطة بنها، بعد قرار حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أوضحت النيابة أنه خلال ضبط الفتاة وصديقها عثر بحوزتهما على سلاح أبيض ومخدرات.

ووجهت النيابة للمتهمة وصديقها تهمتي التحريض على الفسق وحيازة مخدرات وسلاح أبيض وإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير، لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية المحددة.