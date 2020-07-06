وصول 7 رحلات طيران إلى مصر من العالقين بالكويت

تلقى وزير القوى العاملة في مصر، محمد سعفان، تقريرا عاجلا، اليوم الاثنين، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح التقرير أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 29 رحلة طيران تحمل على متنها 5285 راكبا إلى مطارات 8 دول، هي: مصر، والإمارات، وتركيا، وباكستان، والهند، ونيبال، وبلغاريا، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 7 رحلات تقل 1075 عاملا مصريا من العالقين.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي للقوى العاملة إن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلى 5 مطارات، هي: "القاهرة ، والإسكندرية، الأقصر، وسوهاج ، وأسيوط"، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الاثنين الموافق 6 يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1075 عاملا.

وأضاف أن الرحلة الأولى سوف تقوم من الكويت الساعة 9:05 علي رحلة الكويتية رقم 1645 وعلى متنها 145 عاملا وتصل مطار سوهاج، والثانية العربية - مصر رحلة رقم 554 وتغادر الكويت 11.55 وعلى متنها 145 عاملا وتصل إلى مطار الإسكندرية.

أما الرحلة الثالثة برقم 2011 على المصرية قيام من الكويت 13.45 وعلى متنها 150 عاملا، وصول القاهرة، والرحلة الرابعة على النيل رقم 6888 قيام من الكويت 14.00على متنها 145 عاملا تصل لمطار القاهرة.

والرحلة الخامسة، على طيران الكويتية رحلة 541 قيام من الكويت 14.15 وتصل مطار القاهرة، وعلى متنها 200 عامل، والرحلة السادسة على طيران الجزيرة رقم 1701 وقيام من الكويت 18:05، وتصل مطار أسيوط، وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة على الجزيرة 7782 قيام من الكويت 20:15، وتصل الأقصر وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.