 مصر تسجل  1218 إصابة كورونا جديدة.. وهذا مؤشر التعافي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، تسجيل 1218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و63 وفاة.

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كما أكدت الوزارة خروج 623 متعافيا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى اليوم.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة، موضحة أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها.

مؤشر لتعافي المريض

في السياق أيضاً، أشارت الوزارة إلى أنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو/أيار 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

إلى ذلك، تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.