مصر: لا مساومة على حقوقنا بالمتوسط وسنرد على أي خطر

أكد البرلمان المصري، الاثنين، أن مصر لديها منطقتان واعدتان للبترول والغاز في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، تحت السيادة المصرية، وأن ثروات المتوسط دفعت البعض إلى تدخلات خارجة عن القانون.

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وأكد رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، خلال جلسة عامة لمناقشة عدد من المشاريع، أن مصر تمتلك السيادة الكاملة لاستغلال كل الثروات التي تجود بها الأراضي التي تدخل ضمن حدودها الإقليمية.

موضوع يهمك تشاجرت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كايلي ماكناني مع الصحافيين، الاثنين، بعد أن وجهت لها الصحافة وابلا من الأسئلة حول... حبل مشنقة وطلب اعتذار.. اشتباك بين متحدثة البيت الأبيض والصحافة أميركا

وأضاف أنه لا مساومة على حقوق البلاد في البحر المتوسط، وأنها سترد على أي خطر.

وبحسب تقرير أخير لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن تركيا تطمح في تنفيذ مشرع، بالغ من العمر 14 عاما، ويشمل الصراع الطويل الأمد مع اليونان حول قبرص المقسمة، والمنافسة مع أثينا والدول المجاورة "مصر وإسرائيل ولبنان" حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز. ومع ذلك، فقد بلغت ذروتها في الحرب الأهلية الليبية، التي اجتذبت بثبات العديد من القوى الأجنبية حتى قبل أن تبدأ في عام 2014.