روسيا: عرضنا تقديم مساعدات فنية بخصوص سد النهضة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا قدمت عرضا لمصر والسودان وإثيوبيا بتقديم المساعدة الفنية بخصوص أزمة سد النهضة الإثيوبي، بحسب ما نقلت عنه "روسيا اليوم".

وقال الوزير الروسي، بعد محادثات مع وزراء خارجية الترويكا التابعة للاتحاد الإفريقي التي تضم جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وجنوب إفريقيا: "لقد عرضنا على المشاركين في مفاوضات سد النهضة مساعدتهم بما في ذلك المساعدة التقنية. هناك أشياء يمكن أن تكون مفيدة. إنهم يعرفون ذلك".

وتابع لافروف: "الولايات المتحدة الأميركية عرضت عليهم أيضا خدماتها. وعقدت عدة اجتماعات في الولايات المتحدة، ورحبنا بالتقدم الذي تم إحرازه. ومن المشجع الآن أن الأطراف اتفقت على تسريع الاتصالات بين الوزراء المسؤولين".

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وذكر لافروف أن روسيا في إطار المناقشة التي تمت في مجلس الأمن الدولي حول قضية بناء السد حثت على الانتهاء في أقرب وقت ممكن من تنسيق النهج بشكل عام على أساس القانون الدولي الحالي لمثل هذه الحالات ومراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.

وشارك وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، في اجتماع وزراء خارجية ترويكا الاتحاد الإفريقي وروسيا عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وذلك في إطار متابعة نتائج قمة أفريقيا روسيا الأولى التي عُقِدَت بمدينة سوتشي الروسية في أكتوبر 2019.

صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أشار في كلمته إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يُبرهن على التزام إفريقيا وروسيا بالانخراط بفاعلية في إطار مشترك للتعاون على نحو يحقق تطلعات شعوبهما، موضحاً أن قمة إفريقيا روسيا الأولى قد وضعت أساساً راسخاً للتعاون بين الجانبين استناداً إلى المبادئ والمصالح المشتركة.