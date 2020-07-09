تفاصيل يوم جديد من مفاوضات سد النهضة ..الاتفاق بات صعبا

اعلنت مصر استمرار الخلافات حول سد النهضة وذلك عقب انتهاء محادثات اليوم السادس، الأربعاء.

وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية أنه تواصلت لليوم السادس على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الإتحاد الإفريقى وممثلي الدول والمراقبين والتى تهدف الى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، حيث تم عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين والخبراء.

وخلال الاجتماع قام الوفد المصرى بإستعراض رؤيته بخصوص النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في المسارين الفني والقانوني، وخاصه عدم معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل، بالإضافة الى قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، وكذلك قواعد التشغيل السنوى لسد النهضة، والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق و المعالجة القانونية لها.

وأضافت أنه تم استعراض الاتفاقيات القائمة، وآلية فض النزاعات، والتى رفضت اثيوبيا تضمينها في الاتفاق مع تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة وقد ظلت هذه النقاط محل خلافات الى الآن.

وقالت الوزارة إنه في ظل استمرار تمسك اثيوبيا بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالاتفاقية، فإن ذلك يقلل من فرص التوصل الى اتفاق باعتبار أن هذه النقاط تمثل العمود الفقرى للجزء الفنى والقانونى من الاتفاق بالنسبة لمصر.

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وأكدت أن المراقبين طرحوا بعض الملاحظات والاستفسارات بغرض تقريب وجهات النظر، حيث قامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها، وأكد الجانب المصري للمراقبين أن مصر لن تقبل بأي صياغات منقوصة لا تراعى الشواغل المصرية او تؤجل مناقشه القضايا الخلافية بين الدول الثلاثة، كما أن مصر قد قدمت العديد من البدائل التى تم رفضها من قبل اثيوبيا.

وأكدت الوزارة أنه في نهاية الاجتماع تم التوافق على استكمال جلسات التفاوض الخميس تمهيدا لتقديم التقرير النهائى للإتحاد الافريقى.