تأييد المؤبد لمرشد الإخوان والشاطر بقضية "مكتب الإرشاد"

قضت محكمة النقض في مصر، اليوم الخميس، برفض الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم، وعلى رأسهم مرشد الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر.

موضوع يهمك بعد أشهر على حظر ألمانيا بشكل رسمي أنشطة ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران على أراضيها، كرر وزير الداخلية هورست... مخابرات ألمانيا تحذر: عناصر فيلق القدس فاعلون في البلاد العرب و العالم

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 5 ديسمبر 2018، بالسجن المؤبد على كل من محمد بديع عبد المجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفى عبدالعظيم فهمي.

كما قضت المحكمة ببراءة 6 من قيادات الإخوان وهم سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمرشد الراحل محمد مهدي عاكف.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.