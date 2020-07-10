مصر تسجل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، في مصر تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 53 وفاة، وخروج 512 متعافياً من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 22753 حالة.

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وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و3617 حالة وفاة.

كما أوضحت أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية حملها للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأنه تم تسجيل 53 وفاة جديدة.

إلى ذلك، تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن كوفيد19، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن المرض.