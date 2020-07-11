بدء التقديم.. شروط الترشح لمجلس الشيوخ بمصر

بعد موافقة مجلس النواب على تأسيس غرفة تشريعية ثانية تحت اسم مجلس الشيوخ، بعد إلغاء مجلس الشورى عقب ثورة يناير 2011، تبدأ اللجان التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات بالمحاكم الابتدائية في مصر، بدءاً من اليوم، السبت ولمدة أسبوع، تنتهي السبت الموافق 18 يوليو، في تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

ويشترط في المرشح لعضوية مجلس الشيوخ في ضوء المادة القانونية رقم (9) بالقانون رقم 141 لسنه 2020.



1 - أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا.

6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً، وذلك في الحالتين الآتيتين:

أولا: انقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

ثانيا: صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.



وتجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحاً حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

وتكون جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.