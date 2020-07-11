تجاهلوا تعليمات كورونا فغرقوا.. مأساة على شاطئ في مصر

مأساة إنسانية شهدتها مصر خلال الساعات الماضية، حيث ابتلع شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية شمال البلاد 11شخصا بينهم طفل.

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وكشفت التحقيقات أن عددا من المواطنين خالفوا الإجراءات التي اتخذتها السلطات بإغلاق الشواطئ منعا لانتشار فيروس كورونا، وقاموا بالنزول فجرا للسباحة بعيدا عن عيون أجهزة الأمن فلقي 7منهم مصرعهم غرقا، فيما يجري البحث عن 4 آخرين.

بدورها، ذكرت الإدارة المركزية للمصايف بالمحافظة في بيان رسمي مساء الجمعة أن مجموعة من المواطنين قاموا عند الساعة الخامسة و20دقيقة صباحا بالنزول إلي مياه شاطئ النخيل بنطاق حي العجمي المغلق حاليا ضمن الإجراءات الاحترازية، وبقرار من رئيس الوزراء الخاص بحظر ارتياد الشواطئ.

غرقوا معه

ونتج عن نزولهم باكراً غرق أحد الأطفال أثناء نزوله البحر ما ترتب عليه اندفاع العديد من المواطنين محاولين إنقاذه، فغرقوا معه.

إلى ذلك، أوضحت السلطات أن شاطئ النخيل يشهد تدفقا من قبل المواطنين يأتون من المحافظات المجاورة، فيما تجري عملية تفريق التجمعات وإخلاء الشواطئ يوميا بواسطة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالرغم من وضع علامات إرشادية بطول الشاطئ تفيد بغلق الشاطئ.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.