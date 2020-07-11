فيديو لمناورات الجيش المصري على حدود ليبيا

تحت عنوان "الجيش المصري يحمي ولا يهدد"، نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، اليوم السبت، فعاليات المناورة العسكرية حسم 2020، وذلك في الجزء الخاص بالبحر، حيث شهدت على الأيام الماضية مناورة عسكرية في البحر، بمشاركة أفرع القوات المسلحة الرئيسية وبعض أسلحة الجيش.

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كان الجيش المصري أجرى قبل يومين، مناورات عسكرية على الحدود الغربية مع ليبيا. وشهد وزير الدفاع المصري، محمد زكي، المرحلة الرئيسية لمناورة "حسم 2020" في الاتجاه الاستراتيجي الغربي التي نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

واستمرت المناورة لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة، محمد فريد، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

كما شملت المرحلة الرئيسية قيام طائرات متعددة المهام بتأمين أعمال قتال القوات وتقديم المعاونة الجوية بغرض القضاء على عناصر المرتزقة من الجيوش غير النظامية، وتنفيذ رماية لاستهداف مناطق تجمع تلك العناصر ومراكز القيادة ومناطق التكديسات والدعم اللوجيستية.

إلى ذلك شملت المناورات قيام عدد من الطائرات الهليكوبتر بإبرار سرية صاعقة لتنفيذ إغارة على مركز قيادة مكتشف لعناصر المرتزقة وتدميره.

وخلال المناورة وتحت ستر نيران المدفعية، تم تطوير أعمال القتال في العمق وتنفيذ رماية تكتيكية بالذخيرة الحية لكتيبة دبابات مدعمة، في ظل الوقاية المباشرة المضادة للطائرات عن التجميع الرئيسي للقوات بتنفيذ رماية دفاع جوي أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف. وظهر خلال هذه المرحلة التعاون الوثيق بين كافة عناصر تشكيل المعركة والقدرة العالية على المناورة واستغلال طبيعة الأرض لتحقيق المهام في التوقيتات المحددة.

كما قام عدد من طائرات الهليكوبتر بإبرار عناصر من قوات المظلات للقيام بمهمة احتلال خط حيوي في العمق وتأمينه لحين وصول القوة الرئيسية.

يذكر أن المراحل الأولى للمناورة تضمنت تنفيذ أعمال الفتح الاستراتيجي للقوات البرية، والفتح الاستراتيجي للقوات الخاصة من المظلات والصاعقة وتنفيذ عملية برمائية ناجحة للقوات على الساحل في منطقة حدودية على الاتجاه الاستراتيجى الغربي، وتنفيذ أعمال المناورة والقتال الجوي والتعامل مع الأهداف ذات العمق البعيد، والتي تتطلب التزود بالوقود في الجو وذلك لمختلف الطرازات، وتنفيذ رمايات الدفاع الجوي والمدفعية.